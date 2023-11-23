Путин наградил орденом Гагарина последнего из живущих космонавтов "гагаринского набора"

Бориса Волынова отметили "за большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Гагарина летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова - единственного ныне живущего участника первого отряда космонавтов. Документ опубликован.

"За большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность наградить орденом Гагарина Волынова Бориса Валентиновича - дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР", - говорится в документе.

Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске, ему 88 лет. Он вошел в число первых 20 советских летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд советских космонавтов).

Свой первый космический полет Волынов совершил 15-18 января 1969 года в качестве командира корабля "Союз-5" (в экипаж также входили Алексей Елисеев и Евгений Хрунов). Стал участником первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей, в ходе которой Елисеев и Хрунов совершили переход через открытый космос на борт "Союза-4". Дважды Герой Советского Союза (1969, 1976).

Путин подписал указ об учреждении ордена в мае, а в июне им была награждена первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Также ордена удостоены космонавт Антон Шкаплеров и коллектив Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.