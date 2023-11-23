23 ноября, 17:56

Потомок мореплавателя Крузенштерна посетит фестиваль "Фрегат "Паллада" в Ульяновске

Организаторы отметили, что Алексей Крузенштерн примет участие в открытии этнографического фестиваля

УЛЬЯНОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Фрегат "Паллада", организованный Русским географическим обществом, открылся 23 ноября в Ульяновске. Как сообщили ТАСС представители оргкомитета фестиваля, в мероприятии примет участие потомок великого мореплавателя Ивана Крузенштерна Алексей Крузенштерн.

"В работе фестиваля в этом году примет участие потомок великого мореплавателя Ивана Крузенштерна Алексей Крузенштерн. Он будет работать на площадках в пятницу и субботу", - отметили в оргкомитете.

Организаторы уточнили, что Крузенштерн примет участие в открытии этнографического фестиваля, который входит в программу мероприятий фестиваля "Фрегат "Паллада". "Он также осмотрит площадки фестиваля. Потомок мореплавателя является экспертом в области морских путешествий. В Ульяновске он прочтет лекции для студентов Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова и суворовского училища", - пояснили в оргкомитете.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских, на фестиваль прибыли гости из разных регионов, в том числе из Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Чувашии, Москвы. "Пообщался сегодня с посетителями фестиваля: наши главные гости - это дети, у которых сейчас каникулы. <...> Ребята в восторге от фестиваля - это главное", - написал глава региона.

На фестивале работает 51 площадка, вход на все мероприятия бесплатный. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова, более 10 из них организованы музеем. На них гости фестиваля научатся определять следы 10 видов диких животных, смогут принять участие в мастер-классах по раскраске магнитов в форме перьев птиц и бабочек, проверить свои знания в краеведении. На интерактивном музейном занятии "Под парусом "Паллады" посетители изучат морскую (семафорную) азбуку и попробуют передать сообщение, сигнализируя флажками. С помощью интерактивной площадки "Мир крестьянской старины" гости смогут узнать о быте и условиях жизни людей в прошлые века. На занятии "В гостях у Жихарки" посетители познакомятся с русскими народными музыкальными инструментами.

Фестиваль "Фрегат "Паллада" проводится Русским географическим обществом при поддержке фонда Президентских грантов и правительства региона. В этом году мероприятие продлится три дня - с 23 по 25 ноября. 

Теги:
РоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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