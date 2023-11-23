В конкурсе креативных проектов Екатеринбурга победил центр ремесел на бывшем заводе

Объект планируют реализовать в 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Проект центра искусств и ремесел в здании бывшего хлебозавода и подкаст для подростков об инженерных профессиях вошли в число победителей первого в Екатеринбурге конкурса креативных проектов. В общей сложности лучшими признали 5 из поступивших на конкурс более чем 70 заявок, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

"Общая площадь завода - 12 тыс. кв. м, производственный участок займет где-то половину. Все остальное будет про развитие и креатив", - цитируют в сообщении автора проекта реконструкции хлебозавода Андрея Лодкина.

В ходе представления проекта Лодкин уточнил, что реконструкция заброшенного здания предполагает сохранение его конструктивистского стиля, характерного для Екатеринбурга в 1920-1930-х годах. Объект станет площадкой для организации событий в сфере искусства, а также развития ремесел - кузнечного, гончарного, стеклодувного дела. Проект планируется полностью реализовать в 2025 году.

Подкаст "Мама, я инженер" сможет помочь подростку в выборе профессионального пути и познакомиться с опытом выбора инженерных профессий. В разговорах с экспертами ее автор, студентка София Мезенцева, разбирает темы профориентации, подростковой психологии, развития soft skills, проектной деятельности, добавили в фонде. Кроме того, победителем конкурса стал сервис для работы с геоданными "Инфокарта Екатеринбурга". Предполагается, что он поможет муниципалитету вести коммуникацию с горожанами, исследователям и архитекторам - изучать большие объемы информации, а бизнесу - лучше понять, где открыть новую точку. В конкурсе также победили "Маркет приколов" - ярмарка для молодых производителей, и семейная студия реставрации мебели 60-70-х годов прошлого века "А7".

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, вклад креативной экономики в конечный продукт заметно растет. "Полтора года назад мы считали, что [креативная индустрия] - просто модное веяние. Сегодня мы понимаем, что это очень серьезная составляющая в любом продукте", - сказал Орлов журналистам.

Конкурс креативных проектов был объявлен в октябре текущего года, его организаторами выступили администрация Екатеринбурга и СОФПП. По условиям конкурса, заявленные проекты должны способствовать городскому развитию. Отбор инициатив проходил по четырем направлениям: медиа, мода и дизайн, информационные технологии, ремесла и народные художественные промыслы. Всего поступило 73 заявки, подведение итогов конкурса стало завершением первого мультикреативного фестиваля на Урале "Креативный Екатеринбург", проходившего с 21 по 23 ноября.