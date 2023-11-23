Обрушение дома в Астрахани привело к утрате имущества первой необходимости в 19 квартирах

Заявку еще одной квартиры рассматривают

ТАСС, 23 ноября. Жильцы 19 квартир дома в Астрахани, который частично обрушился 16 ноября, признаны полностью утратившими имущество первой необходимости, заявка еще из одной квартиры пока рассматривается, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Были изучены 36 заявлений жильцов 19 квартир обрушившихся подъездов и документы, представленные пострадавшими. <...> Был признан факт полной утраты имущества первой необходимости в 19 квартирах. Документы по еще одной квартире находятся на дополнительном рассмотрении. Решение комиссии дает возможность сформировать список граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в пятиэтажке на Вокзальной площади 16 ноября, погибла одна женщина. Из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, причиной разрушения дома стал ремонт в одной из квартир - рабочие повредили несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

Первоочередные выплаты уже получили 115 жильцов пострадавшего дома, которые написали заявления о помощи. Размер выплаты на человека составляет 60 тыс. рублей: 10 тыс. - сумма, положенная при ЧС, а также 50 тыс. рублей, которые выделяются всем попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.