23 ноября, 18:33

В Киеве дерусифицировали названия 10 библиотек

В частности, своих наименований лишились библиотеки, носившие имена русских поэтов Александра Пушкина и Александра Радищева

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Киева переименовали еще 10 библиотек, названия которых были связаны с Россией и СССР. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

"В Киеве переименовали еще 10 библиотек, названия которых связаны с Российской Федерацией и советской идеологией. Такие решения были приняты сегодня, 23 ноября, на пленарном заседании второй сессии Киевского городского совета девятого созыва большинством депутатов", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В частности, своих наименований лишились библиотеки, носившие имена русских поэтов Александра Пушкина и Александра Радищева, поэтессы Анны Ахматовой, советского педагога Антона Макаренко и Героя Советского Союза Ивана Кудри. Кроме того, музыкальная школа в Печерском районе города, названная в честь советского композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича, лишилась его имени.

9 ноября горсовет Киева изменил названия 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры, которые также были связаны с российскими и советскими деятелями.

В целом, по данным властей Киева, с июля 2023 года демонтированы более 60 памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, запланирован снос еще 56. Так, за последнее время убрали советский герб с памятника "Родина-мать", установив вместо него украинский трезубец, демонтировали советские звезды с обелиска "Городу-герою Киеву" и со стелы в честь 60-летия победы над Германией. Кроме того, ликвидированы памятники советскому писателю Николаю Островскому и Александру Пушкину, а также бюст советского генерала Героя Советского Союза Михаила Кирпоноса, командовавшего обороной города от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Переименования улиц и прочих объектов, а также борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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