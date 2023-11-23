Демобилизованные бойцы СВО смогут преподавать в школах Пензы после переподготовки

Все желающие могут пройти переобучение в Институте регионального развития Пензенской области

ТАСС, 23 ноября. Демобилизованные участники СВО после прохождения необходимой переподготовки смогут преподавать основы безопасности жизнедеятельности или начальную военную подготовку в школах Пензенской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко во время посещения регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

"Часто демобилизовавшиеся бойцы говорят, что хотели бы преподавать в школе такие предметы, как основы безопасности жизни или начальная военная подготовка. Но далеко не у всех есть педагогическое образование, а без этого в школу не возьмут. Смотрим сейчас, сколько людей нам нужно переподготовить - и будем реализовывать соответствующую программу", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что желающие смогут пройти переобучение в Институте регионального развития Пензенской области. "После переквалификации они получат право педагогической деятельности и смогут прийти работать в школу. Их работа в рамках патриотического воспитания, проведения уроков мужества будет очень востребована", - добавил Мельниченко.