В Ужгороде переименовали 10 улиц в рамках дерусификации

В частности, улицу, носящую имя русского поэта Кондратия Рылеева, переименовали в улицу Степана Дьолога

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти города Ужгорода на западе Украины переименовали 10 улиц, названия которых связаны с РФ и СССР. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Депутаты Ужгородского городского совета <...> проголосовали за переименование 10 улиц", - говорится в сообщении на странице горсовета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В частности, улица, носящая имя русского поэта, декабриста Кондратия Рылеева, переименована в улицу Степана Дьолога, главы города Ужгорода, занимавшего эту должность в период существования СССР с 1970 по 1980 гг. Улица, названная в честь русского и советского биолога Ивана Мичурина, переименована в улицу Владимира Пинковского, футболиста, чемпиона Украины, входившего в состав юношеских сборных СССР и УССР, а улицу Антона Чехова переименовали в улицу Дмитрия Кременя, украинского поэта, публициста и переводчика.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.