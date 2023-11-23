23 ноября, 20:09

В Чувашии в 2024 году планируют создать дирекцию особо охраняемых природных территорий

Она займется управлением и развитием региональных заказников и памятников природы, сообщил глава Минприроды республики Эмир Бедертдинов

ЧЕБОКСАРЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий" создадут в Чувашии в 2024 году. Оно будет заниматься развитием региональных заказников и памятников природы, в том числе организацией на данных территориях экологического туризма, сообщил ТАСС глава Минприроды республики Эмир Бедертдинов.

"В 2024 году для управления государственными природными заказниками и памятниками природы регионального значения запланировано создание подведомственного бюджетного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий", - отметил Бедертдинов.

По его словам, на данное учреждение будут возложены функции по государственному контролю и развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). "Планируется, что Дирекция особо охраняемых природных территорий займется расширением и управлением сетью ООПТ регионального значения, организацией рекреационной деятельности и экологического туризма на данных территориях", - пояснил министр.

2024 год в республике объявлен Годом экологической культуры и бережного природопользования. В августе Минприроды Чувашии наделили полномочиями по организации туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Для продвижения экотуризма планируется, в частности, создание региональной системы экологического мониторинга и просветительско-экологических маршрутов на территории лесного фонда. 

Теги:
РоссияЧувашия
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