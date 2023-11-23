23 ноября, 20:20

Григория Свердлина объявили в розыск

Правозащитника разыскивают по статье УК РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье, следует из базы розыска ведомства.

"Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

Минюст РФ 17 ноября включил Свердлина в реестр иностранных агентов. Как отметили в ведомстве, он негативно высказывался в отношении СВО на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях российской власти и проводимой политике. Свердлин принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также контактирует с иностранными структурами и лицами, отметили в ведомстве.

В настоящее время проживает за пределами России. 

Теги:
Россия
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