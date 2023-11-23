Турко-кипрские власти планируют ограничить продажу недвижимости гражданам третьих стран

Глава МВД непризнанной республики Дурсун Огуз сообщил, что в новом законе определят правила и нормы поведения риелторов, направленные на то, чтобы исключить заключение сделок по продаже на деньги сомнительного происхождения

НИКОСИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) намерены ввести у себя ограничения на продажу недвижимости гражданам третьих стран. Как сообщила газета Cyprus Mail, правительство ТРСК готовит законопроект, регулирующий приобретение иностранцами недвижимости в северной части Кипра.

По ее словам, глава МВД непризнанной республики Дурсун Огуз проинформировал парламент о том, что в документе будут определены правила и нормы поведения риелторов, призванные исключить заключение сделок по продаже собственности на деньги сомнительного происхождения. Как отмечает Cyprus Mail, обещание Огуза принять новый закон прозвучало на следующий день после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "поднимет вопрос" перед властями ТРСК о покупке израильтянами недвижимости на севере Кипра.

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (кроме Турции ее не признает ни одно другое государство мира), ранее заявлял в интервью ТАСС, что власти ТРСК не проводят никакой дискриминационной политики в вопросе приобретения недвижимости иностранцами, в том числе россиянами. Вопрос был вызван тем, что американские официальные лица выражали обеспокоенность и даже недовольство по поводу активной покупки российскими гражданами недвижимости на севере Кипра. В том же контексте упоминались граждане Израиля и Ирана.

По словам Татара, "тот, кто отвечает необходимым критериям, может приобретать недвижимое имущество" в соответствии с действующими законами и нормативными актами. Никакой дискриминации или скрытых статей в этом конкретном разделе законодательства ТРСК нет, пояснил он.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.