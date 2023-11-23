23 ноября, 20:25

The Guardian: Карл III использует доходы от выморочного имущества в личных целях

Газета сообщила, что такие доходы тайно направлялись на финансирование реновации коммерческой недвижимости, которой владеет монарх

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III использует доходы, полученные от выморочного имущества умерших британцев, для реконструкции собственной коммерческой недвижимости. Об этом говорится в расследовании газеты The Guardian.

Согласно древней традиции, выморочное имущество на северо-западе Англии, которое осталось после умершего лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования, переходит во владение герцогства Ланкастерского, то есть становится собственностью монарха. В настоящее время этот принцип распространяется на жителей графства Ланкашир и частично на жителей графств Мерсисайд, Чешир, Камбрия и Большой Манчестер.

По данным издания, за последние 10 лет герцогство Ланкастерское таким образом собрало более £60 млн ($75 млн). При этом, несмотря на заявления властей, лишь незначительная часть этих средств (15%) была направлена благотворительным организациям. Газета отметила, что доходы тайно использовались для финансирования реновации коммерческой недвижимости, которой владеет и сдает в аренду монарх.

В 2022 году Карл III после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, унаследовал герцогство Ланкастерское, став владельцем совокупной недвижимости более чем на £650 млн ($815 млн). Как сообщила The Guardian, летом король в качестве ежегодно полагающейся ему выплаты получил £26 млн ($33 млн) с прибыли герцогства, которое владеет 18 тыс. гектаров земли в Англии и Уэльсе. 

Теги:
ВеликобританияКарл III (король Великобритании)
© Информационное агентство ТАСС
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