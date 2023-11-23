23 ноября, 20:40

ВОЗ высказалась против ограничений на поездки в КНР в условиях вспышки заболеваний

Организация сообщила, что "внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая"

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения ограничений на торговлю с Китаем и поездки в эту страну в условиях вспышки респираторных заболеваний. Как сообщила женевская штаб-квартира, была проведена телеконференцию с китайскими органами здравоохранения, в ходе которой были получены данные, свидетельствующие о росте консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии, гриппа, аденовируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

"ВОЗ на основании имеющейся информации высказывается против применения каких-либо ограничений на поездки или торговлю", - отметили в организации. В случае, если после во время поездки в Китай или после нее появились симптомы респираторного заболевания, организация рекомендует обратиться к медикам.

23 ноября ВОЗ провела телеконференцию с китайскими органами здравоохранения, в ходе которой были получены данные, указывающие на "увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также РСВ, аденовируса и вируса гриппа с октября". "Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине", - констатировали в ВОЗ.

Организация "внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с национальными властями Китая". Зарегистрированные во время нынешней вспышки симптомы "являются общими для нескольких респираторных заболеваний". Согласно китайской системе эпидемиологического надзора, "клинические проявления вызваны известными циркулирующими патогенами". 

Теги:
Китай
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