Глава СФР заявил, что сроки получения соцуслуг будут сокращаться с каждым месяцем

Сергей Чирков отметил, что уже сейчас некоторые услуги предоставляются гражданам в полностью беззаявительном режиме

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сроки получения россиянами социальных услуг будут сокращаться с каждым месяцем, как и требования для их получения. Об этом заявил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

"Однозначная тенденция - что мы постоянно сокращаем сроки оказания госуслуг. В любой сфере, начиная от детских пособий и заканчивая пенсией", - сказал Чирков на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ в Совете Федерации. "Мы реализовали интересный проект - пенсия в автоматическом режиме. Когда пенсия может быть назначена человеку в режиме онлайн. Такого не было никогда раньше. <...> Поэтому, думаю, сроки будут с каждым годом, даже месяцем, сокращаться", - добавил председатель СФР.

Он также отметил, что постепенно минимизируются требования, которые необходимы гражданам для получения соцуслуг, а Соцфонд все больше задач берет на себя.

Как напомнил Чирков, несколько услуг предоставляется гражданам уже в полностью беззаявительном режиме. Это пенсии по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты по инвалидности, выплаты героям, сертификат на материнский капитал и ряд других. С 2024 года в этот перечень войдут выплаты пенсий по случаю потери кормильца, а также северные надбавки к пенсии.

При этом председатель Соцфонда отметил, что по ряду выплат СФР заранее информирует граждан по полагающимся им мерам социальной поддержки. "Как мне кажется, государство здесь исходит из того факта, что у гражданина не может быть никакой "базы знаний" по всем пособиям и мерам социальной поддержки. Государство должно обеспечивать предоставление полной информации, на что он имеет право", - подчеркнул Чирков.