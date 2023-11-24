В РФ ветераны могут получить право на приоритетный прием в органах власти

Как пояснили в ЛДПР, это позволит "по существу и без волокиты" решать проблемы этой группы граждан

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, который расширяет категорию граждан, обладающих правом на личный прием в органах госвласти и местного самоуправления в первоочередном порядке. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Проект разработан, мы его внесем. У нас, с одной стороны, есть закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", который позволяет устанавливать круг лиц, имеющих право на внеочередной личный прием. Но, как показывает практика, такие приоритеты предоставлены для Героев СССР, Героев России и для полных кавалеров ордена Славы. Сегодня мы видим, что такая острая потребность есть у тех же ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, инвалидов и ветеранов боевых действий", - отметил Нилов.

Согласно законопроекту (текст документа есть в распоряжении ТАСС), изменения вносятся в закон "О ветеранах". В частности, в законе предлагается прописать, что ветераны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий "принимаются в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления".

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, такая социальная гарантия позволит должностным лицам "проводить персональные приемы ветеранов, инвалидов войны и членов их семей в приоритетном порядке, оперативно, по существу и без волокиты решать их проблемы и запросы". Нововведение особенно актуально в период проведения специальной военной операции и на этот вопрос "неоднократно обращал внимание президент РФ Владимир Путин", указывают депутаты.