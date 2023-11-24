В Петербурге пройдет финал чемпионата по профессиональному мастерству

За победу по 35 компетенциям будут бороться около 700 участников в основной возрастной категории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Финал Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" откроется 24 ноября на территории КВЦ "Экспофорум" в Петербурге. Все желающие смогут принять участие в интерактивных мероприятиях и марафоне профессий, сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель Дирекции по организации и проведению социально значимых программ Светлана Сергеева.

"Можно будет ощутить себя в той или иной профессии, где-то это будет виртуальное пространство, где-то это будут VR-очки, интересные IT-решения, также будет уникальная зона "Марафон профессий", где будут расположены станции, и можно будет примерить одежду, ощутить себя в конкретной ситуации, в конкретной специальности", - рассказала она.

Как сообщили в пресс-службе организаторов чемпионата, с помощью VR-симуляторов и онлайн-тренажера "Примерочная профессий" можно будет попробовать себя в качестве представителя порядка 30 специальностей. Также свои стенды презентуют Министерство просвещения РФ, администрация Петербурга и Великого Новгорода, государственные корпорации "Росатом", "Ростех", "Роскосмос", РЖД, "РусГидро" и другие. У консультантов все желающие смогут посоветоваться по поводу правильности составления портфолио и сделать фотографию, которую уместней всего прислать будущему работодателю.

Согласно программе чемпионата, соревнования пройдут с 25 по 27 ноября, параллельно запланирована деловая программа. Около 700 участников будут бороться за победу по 35 наиболее востребованным компетенциям в основной возрастной категории и по 20 - среди юниоров. Например, в компетенции "Медицинский и социальный уход" конкурсанты должны будут продемонстрировать навыки ухода за пациентом после огнестрельного ранения, оказания помощи пациенту со старческой астенией, патронажа пациента с ангиной и с бронхиальной астмой на дому, проведения диспансеризации и другое. Эксперты будут оценивать полноту и качество медицинской помощи, корректность проведения процедур, заполнения документов и соблюдение регламентов, а также коммуникативные навыки в работе.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.