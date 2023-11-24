В Москве на ВДНХ и в Парке Горького откроют ледовые катки

Всего в столице будет работать порядка 160 открытых катков с искусственным льдом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Каток на ВДНХ в Москве, которому в этом сезоне исполняется 10 лет, открывается в пятницу на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Как сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина, каток сможет одновременно принять почти 2 тыс. человек, площадь ледового покрытия составит около 9 тыс. кв. м. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны "Космос" и "Транспорт СССР", Главную аллею и новый павильон "Атом".

В пресс-службе ВДНХ отметили, что тема сезона - "Полет во времени". В день открытия в 18:00 гостей ждет шоу, оно познакомит зрителей с историей героя, мечтающего стать космонавтом. Мероприятия продолжатся и на следующий день. В течение всего зимнего сезона на катке будут выступать артисты, пройдут утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, костюмированные вечеринки и флешмобы, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки-форума "Россия".

Будут работать пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков, шесть кафе и точки с горячими напитками. Каток будет принимать посетителей со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, а по выходным и праздничным дням - с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Недалеко от ВДНХ в этот день откроется еще один каток с пунктом проката и камерой хранения - в парке "Останкино". Посетить его можно бесплатно со вторника по воскресенье по сеансам: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00.

Также 24 ноября в Москве начнет работу еще одна крупная ледовая площадка - каток в Парке Горького. "В 18:00 открываем долгожданный ледовый сезон", - сообщается на сайте парка. Каток будет работать со вторника по воскресенье утром - с 10:00 до 15:00 и вечером - с 17:00 до 23:00.

Для посетителей откроют пять павильонов. Через павильоны № 1, № 2, № 6, и № 7 можно попасть на лед со своими коньками, а также получить заранее оформленные напрокат коньки. Павильон № 3 - повышенной комфортности, билет сюда включает коньки, защиту, ячейку для хранения. Павильон №4 находится рядом с детским катком, площадь которого составляет 920 кв. м. Там можно найти коньки напрокат подходящего размера, однако через этот павильон нельзя попасть на основной каток. На главном катке для гостей разместят 16 киосков, кафе и ресторанов.

Зимние развлечения во всем городе

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в пятницу по всей Москве откроются катки с искусственным льдом. В парках, скверах и во дворах зимой будут развлечения на любой вкус и возраст - катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, места для катания на снегоходах, отметил он. Так, в парке "Яуза" будут катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 км и снежные горки, включая самую большую естественную горку в Москве - у Ростокинского акведука. Два новых катка заработают в парке 850-летия Москвы.

Этой зимой москвичей также будут ждать бесплатный каток в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонная трасса и праздник "Зимний день Московского спорта" в "Лужниках", зимний сезон проекта "Мой спортивный район" с катанием на коньках для детей от 10 лет и взрослых. Всего в столице будет работать порядка 160 открытых катков с искусственным льдом.