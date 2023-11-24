Из Газы в Москву прибыли еще 103 эвакуированных россиянина

Среди них находится 47 детей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в РФ, передает корреспондент ТАСС.

Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту 103 человека, включая 47 детей. Все они были эвакуированы через КПП "Рафах".

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что за последние сутки границу сектора Газа через КПП "Рафах" пересек 101 россиянин.

"За последние сутки границу сектора Газа через КПП "Рафах" пересек 101 наш соотечественник, [в том числе] члены их семей. Всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек", - сказал он.

Он также отметил, что всего с начала операции в Россию доставлены более 650 человек, в том числе 300 детей.

В пресс-службе МЧС сообщали, что часть ранее прибывших из Газы россиян отправились к родственникам, другие находятся в пунктах временного размещения в Волоколамске и Клину. Там они обеспечены горячим питанием, водой и теплой одеждой.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 22 ноября глава МЧС Александр Куренков доложил, что всего за помощью в эвакуации обратились более 900 человек.

Всего с 12 октября в аэропорт Домодедово семью рейсами авиации МЧС России доставлены 656 человек.