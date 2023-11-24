В школах Петропавловска-Камчатского из-за непогоды отменили занятия для второй смены

В городской администрации также рекомендовали сократить продолжительность урока для первой смены до 30 минут

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Уроки для второй смены отменили в школах Петропавловска-Камчатского из-за возможного ухудшения погоды. Об этом сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.

"Сегодня, 24 ноября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия второй смены для учащихся городских школ", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что занятия в учреждениях допобразования также отменены. Продолжительность урока для первой смены рекомендовано сократить до 30 минут.