23 ноября, 22:54

В школах Петропавловска-Камчатского из-за непогоды отменили занятия для второй смены

В городской администрации также рекомендовали сократить продолжительность урока для первой смены до 30 минут

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Уроки для второй смены отменили в школах Петропавловска-Камчатского из-за возможного ухудшения погоды. Об этом сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.

"Сегодня, 24 ноября, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий отменены занятия второй смены для учащихся городских школ", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что занятия в учреждениях допобразования также отменены. Продолжительность урока для первой смены рекомендовано сократить до 30 минут. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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