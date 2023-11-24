24 ноября, 00:08

Более 60% опрошенных россиян ежедневно слушают музыку

По данным Аналитического центра НАФИ, больше всего меломанов среди горожан, мужчин, людей с высшим образованием и офисных сотрудников

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 60% россиян ежедневно слушают музыку, при этом большинство (67%) потребляют музыкальный контент бесплатно. Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании отмечается, что практически каждый житель страны (98%) с той или иной частотой слушает музыку. 61% делают это ежедневно, 23% - два-три раза в неделю, 15% - несколько раз в месяц или реже. Большинство россиян при этом потребляют музыкальный контент бесплатно (67%). Регулярные или периодические траты на музыку совершает 31% населения, 22% имеют подписки на стриминговые сервисы, 20% - покупают билеты на концерты, 9% - покупают музыку на физических носителях, 5% - покупают мерч, а 4% - делают донаты музыкантам, в среднем - по 600 рублей.

По данным НАФИ, средний платеж за подписку, включающую доступ к музыкальному стримингу, составляет 363 рублей в месяц. Портрет самого активного пользователя подобных цифровых платформ - молодой мужчина от 18 до 34 лет, проживающий в ЦФО и имеющий высокий уровень дохода.

Средний чек трат на концертные билеты составляет 2,92 тыс. рублей. Среди постоянных посетителей концертов больше россиян, не состоящих в браке.

Средняя стоимость физических носителей музыки (CD-диски, виниловые пластинки, аудиокассеты и проч.) составляет 1,06 тыс. рублей.

Больше всего меломанов среди горожан (63% против 54% жителей сельской местности), мужчин (64% против 58% среди женщин), людей с высшим образованием (67%) и офисных сотрудников - специалистов и менеджеров среднего звена (77%).

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре 2023 года. Опрошены 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше из всех регионов Российской Федерации. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 2,45%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация