На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного информационного центра о ситуации на мосту сообщили, что движение восстановлено.

Движение было перекрыто с 03:00 мск.