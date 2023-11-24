24 ноября, 00:32
Палестино-израильский конфликт

Египет заявил о планах ежедневно доставлять 130 тыс. л дизеля в сектор Газа

Глава египетской государственной информационной службы Дий Рашван добавил, что еще 200 грузовиков будут каждый день привозить в анклав гуманитарную помощь

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Египет намерен каждый день поставлять 130 тыс. л дизельного топлива и четыре грузовика с бензином в сектор Газа после того, как утром в пятницу вступит в силу гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы государственной информационной службы Египта Дия Рашвана.

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Он также отметил, что еще 200 грузовиков будут ежедневно доставлять гуманитарную помощь в Газу.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 23 ноября на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera, заявил, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе начнет действовать в пятницу в 08:00 мск и предполагает полное прекращение боевых действий в течение четырех дней на всей территории сектора.

Телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Израиль в пятницу отпустит из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
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