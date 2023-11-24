Число рейсов между Сахалином и Москвой увеличат почти вдвое с 21 декабря по 21 января

Полеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов с 7 до 13 в неделю между Южно-Сахалинском и Москвой на период с 21 декабря по 21 января. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"<...> проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников, с 21 декабря по 21 января. Ожидаем, что билетов должно хватить всем желающим, однако продолжаем держать руку на пульсе", - приводятся пресс-службой ведомства слова исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.

Проблема дефицита билетов по маршруту Южно-Сахалинск - Москва и обратно существует в регионе давно. Это направление всегда было одним из самых востребованных среди жителей области. Местные власти активно решают вопрос транспортной доступности.