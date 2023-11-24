Эксперты насчитали в России более 2 млн га северных тропических лесов

Они сосредоточены в восьми регионах, пояснили в пресс-службе Рослесинфорга

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Площадь расположенных в России хвойно-широколиственных или дождевых лесов, свойственных для тропиков, составляет более 2 млн га, они расположены в дальневосточных и причерноморских регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В нашей стране есть свой кусочек тропиков: дождевые леса умеренного пояса обнаружены на Дальнем Востоке, по берегам озера Байкал, а также на Черноморском, Каспийском и Охотском побережье. Всего свыше 2 млн га. Они характеризуются сложным многоярусным строением, а также уникальной фауной, которая редко покидает границы таких лесов. Российские тропические леса отличаются от своих тропических собратьев способностью крайне эффективно улавливать и хранить углерод, они являются средой обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда, и могут похвастаться самой плодородной лесной почвой", - говорится в сообщении.

Для появления дождевых лесов нужны аномально большое количество осадков, постоянно высокий уровень влажности и средняя годовая температура в пределах от плюс 4 до 12 градусов. В России такие леса сосредоточены в восьми регионах, в том числе в Приморском, Хабаровском и Краснодарском краях, Хакасии, Туве, Бурятии, Республике Алтай и на Камчатке.

"При этом в России почти все дождевые леса растут в предгорьях у прибрежных зон. Горы не дают ветрам переносить влажный воздух вглубь континента, и дожди выпадают в пределах предгорий, где совокупность особенно влажного климата, туманов и умеренного температурного режима создают идеальные условия для образования дождевых лесов. Именно благодаря невысоким температурам замедляются процессы разложения. Это делает умеренные дождевые леса крайне эффективными хранилищами углерода - даже в упавших деревьях замедленный процесс разложения за счет умеренных температур углерод консервируется на десятилетия", - подсчитали в Рослесинфорге.

Такие леса вместе с почвой содержат около 600 тонн углерода на гектар - в два раза больше, чем тропические аналоги. При этом средний годовой углеродный след человека составляет около 4 тонн СО2 в год. В целом отсутствие экстремальной влажности в сравнении с тропиками препятствует вымыванию из почвы питательных веществ, из-за чего дождевые леса России более плодородные, чем почвы экваториальных лесов. В них огромное количество живых и упавших деревьев, кустарников, трав, мхов и другой растительности, а также животных и грибов.

"Тропические леса Дальнего Востока - одни из самых продуктивных и разнообразных лесных экосистем на планете. Здесь находится относительно нетронутая среда с уникальным набором характеристик, которых больше нигде в мире нет, она идеально подходит для амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также маньчжурского пятнистого оленя, азиатских черных медведей и монгольских серых волков. Чаще всего встречаются сосна корейская, пихта маньчжурская, ель ежовая, хинганская пихта, дуб монгольский, береза серебристая, сосна обыкновенная, осина дрожащая, сибирская карликовая сосна, береза Эрмана и даурская лиственница", - отметили в ведомстве.