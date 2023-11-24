24 ноября, 01:50

"Известия": Минздрав выступил против запрета продажи жидкостей для вейпов

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

В ведомстве полагают, что запрет может способствовать нелегальному обороту такой продукции, пишет газета

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России не поддерживает запрет на розничную продажу никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их потребления. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на подготовленный Минздравом проект отзыва кабинета министров на законопроект, который направили в правительство депутаты ЛДПР.

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По данным газеты, одной из причин этого решения является отсутствие критериев такого запрета. В ведомстве считают, что это ведет к нарушению концепции закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" и создает условия для появления юридических коллизий, а также для неоднозначного толкования положений закона.

В проекте отзыва говорится также, что в 2023 году доходы от уплаты в федеральный бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости, производимые в РФ и ввозимые в страну, оцениваются на уровне 3,6 млрд рублей. Согласно проекту закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", прогноз поступления доходов от уплаты акцизов составил в 2024 году 12,1 млрд рублей, в 2025-м - 12,6 млрд, в 2026-м - 13,1 млрд, сказано в документе.

В ведомстве полагают, что принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд рублей в год, в то время как источники компенсации этих средств не определены.

В проекте также указано, что запрет на торговлю жидкостями для электронных сигарет и вейпов "способствует нелегальному обороту" такой продукции "без уплаты акциза". 

Теги:
РоссияЛДПР
© Информационное агентство ТАСС
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