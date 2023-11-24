СМИ: доля украинцев с высшим образованием значительно снизилась из-за "утечки мозгов"

The Kyiv Independent отмечает, что после начала конфликта на Украине в 2022 году многие образованные люди покинули страну

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля людей с высшим образованием среди украинских беженцев значительно выше, чем среди всего населения Украины. Об этом говорится в статье издания The Kyiv Independent.

Авторы статьи указывают, что после начала вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 года многие образованные люди, в основном женщины, покинули страну. При этом отмечается, что вопрос их возвращения остается открытым.

В статье подчеркивается, что разрыв в уровне образования среди украинцев растет, несмотря на "чрезвычайные" усилия системы образования. На это оказали значительное влияние текущий вооруженный конфликт и пандемия Covid-19.

21 ноября в интервью изданию The Sun президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспечение высокого уровня противовоздушной обороны обеспечит возвращение миллионов беженцев на Украину, что поможет улучшить ситуацию в экономике и покрыть большую часть дефицита бюджета. При этом Зеленский утверждает, что предоставляемой западными партнерами Украины помощи для обеспечения противовоздушной обороны недостаточно.