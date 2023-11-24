24 ноября, 02:48

Британский Красный крест: тысячи украинских беженцев рискуют остаться бездомными

Это связано с тем, что украинцам трудно получить "помощь и поддержку, необходимую для поиска долгосрочного жилья", а также их могут исключить из программ помощи местных властей, сообщила представитель организации Оливиа Филд

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Множество украинских беженцев в Великобритании сталкиваются с проблемами, из-за которых могут остаться без крыши над головой приближающейся зимой. Об этом заявила представитель Британского Красного креста Оливиа Филд в комментарии для газеты The Guardian.

"Этой зимой мы ожидаем, что тысячи мужчин, женщин и детей из Украины станут бездомными здесь, в Великобритании. Команды Британского Красного Креста все чаще замечают, как трудно украинцам получить помощь и поддержку, необходимую для поиска долгосрочного жилья. Они часто не в состоянии оплатить первоначальные расходы на аренду жилья и могут быть исключены из программ местных властей, помогающих предотвратить бездомность", - сказала она.

По словам Филд, многие британские семьи, принявшие украинские семьи, также начали испытывать трудности из-за "кризиса стоимости жизни".

Газета также приводит слова украинской беженки Виктории, оказавшейся в Великобритании с мамой и ребенком. "Я боялась, что мы окажемся на улице, я не представляла, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше", - поделилась она. По словам украинки, беженцам не позволяют подавать документы на получение гражданства, они вынуждены постоянно работать, не имея представления о своем будущем.

По данным The Guardian, в Британии проживают более 137 тысяч украинских беженцев. 

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