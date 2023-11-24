24 ноября, 03:05

В Москве ожидаются снег, гололедица и до 4 градусов мороза

Атмосферное давление составит 716 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Облачно, снег, на дорогах снежные заносы, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 4 до минус 2 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, ожидается снег и местами гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 6 до минус 1 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 716 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до 21:00 пятницы из-за метели, гололедицы и снежных заносов на дорогах. 

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