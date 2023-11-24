Трутнев поручил за неделю решить вопрос по строительству роддома в Магадане

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время своей рабочей поездки в Магадан поручил в течение одной недели решить вопрос финансирования проекта по созданию на Колыме родильного дома. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона после совещания о выполнении поручений по вопросам реализации проектов строительства в Магаданской области.

"Еще важно подчеркнуть, что я немножко здесь, так скажем, сердился, потому что министерство здравоохранения, роддом, я говорю - выразите отношения, они - мы, конечно, поддерживаем строительство роддома. Я говорю - деньги запланированы? Они - в 2027 году. Издеваетесь, что ли? <...> Какой роддом в 2027 году, это поручение президента, тут или надо это завершить, я их (Минздрав РФ и власти Магаданской области - прим. ТАСС) попросил сделать это (решить вопрос по финансированию проекта - прим. ТАСС) в течение недели, или надо наказывать - больше никак нельзя", - приводятся пресс-службой правительства слова Трутнева.

По информации региональных властей, на совещании были рассмотрены три проекта, включенные в план развития Магадана: строительство областного родильного дома, строительство комплекса лечебно-диагностических отделений Магаданского областного диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний, а также реконструкция здания и оснащение учебно-лабораторного корпуса Магаданского политехнического техникума. "Реализация мастер-планов, по сути, только начинается - в сентябре мастер-планы были утверждены президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным на Восточном экономическом форуме. Сегодня ноябрь, поэтому говорить о том, что надо отчитаться, как реализуется, наверное, немножечко еще рано. <...> Мы обязательно мастер-планы будем реализовывать, и все объекты, которые в мастер-план входят, будем строить", - сообщил Трутнев.

Полпред президента прибыл в Магаданскую область в четверг. В этот же день он посетил стройплощадки нового терминала аэропорта, плавательного бассейна "Арбат", физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп". В пятницу Трутнев осмотрит городскую набережную Белых ночей, ознакомится с ходом строительства общественно-культурного центра, посетит одну из городских поликлиник и центр народных художественных промыслов и ремесел региона.