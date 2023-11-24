В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности

Показания барометров в городе к 06:00 составили 719,7 мм рт. ст.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве к 06:00 составило 719,7 мм рт. ст., тем самым обновив рекорд 1973 года, зафиксированный на уровне 722,3 мм рт. ст. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"Показания столичных барометров продолжают падать, и на 06:00 мск составляют 719,7 мм рт. ст. Таким образом, побит прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, когда было 722,3 мм рт. ст.", - написал он.

Тишковец отметил, что в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 мм рт. ст., что на 30 единиц ниже нормы.