В Москве начали сборку улучшенной модификации вагонов метро "Москва-2020"

Планируется, что эта модель поезда начнет курсировать с 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сборка улучшенной версии вагонов "Москва-2020" началась в Москве, они буду курсировать с 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". По планам эта модель поезда начнет курсировать уже с 2024 года", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в ближайшие два года Московский метрополитен получит больше 500 подобных вагонов.

"Все обновленные составы пройдут обкатку и тщательную проверку на территории завода и метро по более чем 100 параметрам", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в улучшенной "Москве-2020" обновлен дизайн с акцентом на натуральные материалы.