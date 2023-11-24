24 ноября, 06:08

В Москве начали сборку улучшенной модификации вагонов метро "Москва-2020"

Планируется, что эта модель поезда начнет курсировать с 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сборка улучшенной версии вагонов "Москва-2020" началась в Москве, они буду курсировать с 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Началась сборка улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". По планам эта модель поезда начнет курсировать уже с 2024 года", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в ближайшие два года Московский метрополитен получит больше 500 подобных вагонов.

"Все обновленные составы пройдут обкатку и тщательную проверку на территории завода и метро по более чем 100 параметрам", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в улучшенной "Москве-2020" обновлен дизайн с акцентом на натуральные материалы. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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