В Лысково в Нижегородской области школы перевели на дистант из-за отключения холодной воды

Детские сады закрыли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение холодной воды произошло на водозаборе в Лысково Нижегородской области - школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады закрыли. Об этом сообщает муниципальная администрация в своем Telegram-канале.

"24 ноября в 6:00 мск произошло аварийное отключение ХВС в г. Лысково (отключение на водозаборе). Городские школы переведены на дистанционное обучение. Детские сады детей принимать не будут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведут ремонтные работы.

Лысково - располагается примерно в 90 км к востоку от Нижнего Новгорода. В городе проживает более 20 тыс. человек.