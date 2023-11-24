24 ноября, 06:33

В Лысково в Нижегородской области школы перевели на дистант из-за отключения холодной воды

Детские сады закрыли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение холодной воды произошло на водозаборе в Лысково Нижегородской области - школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады закрыли. Об этом сообщает муниципальная администрация в своем Telegram-канале.

"24 ноября в 6:00 мск произошло аварийное отключение ХВС в г. Лысково (отключение на водозаборе). Городские школы переведены на дистанционное обучение. Детские сады детей принимать не будут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведут ремонтные работы.

Лысково - располагается примерно в 90 км к востоку от Нижнего Новгорода. В городе проживает более 20 тыс. человек. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация