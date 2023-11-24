Открылся прием заявок на международный конкурс "Битва искусственных интеллектов"

Он продлится до 12 декабря, сообщили в пресс-службе подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на Международный технологический конкурс "Битва искусственных интеллектов" стартовал и продлится до 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ).

"Стартовал отборочный этап Международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Команды могут подать заявку до 12 декабря включительно", - говорится в сообщении.

Основные цели соревнования - поддержать развитие ИИ-технологий в России и сформировать команды по работе с ними. Принять участие в конкурсе могут школьники, студенты, молодые специалисты, а также любители и профессиональные разработчики ИИ-систем из России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ.

Задачи для конкурсантов разработали эксперты созданной в 2023 году рабочей группы по исследованию искусственного интеллекта из Роскомнадзора, Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Баумана, фонда "Сколково" и "Ростелекома". Представители ведомства и организаций войдут в состав в жюри.

"Жюри выберет по три лучшие команды среди профессионалов и любителей, - привели в пресс-службе слова советника генерального директора по научно-техническому развитию ГРЧЦ Евгении Рыжовой. - Хорошие шансы на победу у тех, кто сможет продемонстрировать креативное решение конкурсных задач, нестандартные подходы, неочевидные ответы на вызовы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта".

Победители соревнований получат возможность пройти стажировку у партнеров конкурса - Центра компетенций образования и акселерации межгоспрограммы СНГ на период до 2030 года и фонда "Сколково". Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Организаторами выступили "Главный радиочастотный центр" и Российское общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора.