24 ноября, 06:41

Открылся прием заявок на международный конкурс "Битва искусственных интеллектов"

Он продлится до 12 декабря, сообщили в пресс-службе подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на Международный технологический конкурс "Битва искусственных интеллектов" стартовал и продлится до 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ).

"Стартовал отборочный этап Международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Команды могут подать заявку до 12 декабря включительно", - говорится в сообщении.

Основные цели соревнования - поддержать развитие ИИ-технологий в России и сформировать команды по работе с ними. Принять участие в конкурсе могут школьники, студенты, молодые специалисты, а также любители и профессиональные разработчики ИИ-систем из России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ.

Задачи для конкурсантов разработали эксперты созданной в 2023 году рабочей группы по исследованию искусственного интеллекта из Роскомнадзора, Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Баумана, фонда "Сколково" и "Ростелекома". Представители ведомства и организаций войдут в состав в жюри.

"Жюри выберет по три лучшие команды среди профессионалов и любителей, - привели в пресс-службе слова советника генерального директора по научно-техническому развитию ГРЧЦ Евгении Рыжовой. - Хорошие шансы на победу у тех, кто сможет продемонстрировать креативное решение конкурсных задач, нестандартные подходы, неочевидные ответы на вызовы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта".

Победители соревнований получат возможность пройти стажировку у партнеров конкурса - Центра компетенций образования и акселерации межгоспрограммы СНГ на период до 2030 года и фонда "Сколково". Финал конкурса пройдет 21 декабря на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия". Организаторами выступили "Главный радиочастотный центр" и Российское общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация