24 ноября, 06:44

В детской библиотеке им. Гайдара в Москве проведут цикл лекций по архитектуре

Первое занятие состоится 30 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Цикл из четырех лекций по архитектуре столицы пройдет с 30 ноября по 21 декабря в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Москвичей приглашают на цикл лекций по архитектуре. Познакомиться с основными направлениями и стилями, а также узнать интересные исторические факты можно в рамках четырех встреч, организованных Центральной городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара. Первая состоится 30 ноября. Участие бесплатное по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению. "Слушателям расскажут, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории столицы", - цитирует ее пресс-служба.

Так, 30 ноября на первой лекции "От палат до небоскребов" участников на примере памятников архитектуры, которые представлены в столице, научат отличать классицизм от барокко и конструктивизм от модерна. Лекция 7 декабря будет посвящена самым необычным домам, построенным с середины XVIII века до наших дней.

Тема занятия 14 декабря - "Дом переехал". Речь пойдет о том, как в городе двигали памятники, мосты, дома и на каких улицах и переулках можно поискать следы этих инженерных проектов. Последняя лекция состоится 21 декабря. Ее участникам предстоит разгадать знаки и зашифрованные послания архитекторов прошлого, оставленные на фасадах и в элементах декора зданий.

"Автор цикла - Светлана Костина, ведущий методист Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара, экскурсовод, культуролог. Посетить встречи могут юные читатели от семи лет и их родители. Лекции будут проходить в методическом отделе библиотеки по адресу: Ружейный переулок, дом 4. Начало в 19:00", - уточнили в департаменте. 

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