В Москве на 17% сократилось число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков

В департаменте транспорта столицы отметили, что водители таких автобусов регулярно повышают свою квалификацию и отрабатывают навыки вождения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Число дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов коммерческих перевозчиков, работающих по госконтрактам, сократилось с начала года в Москве на 17%. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На маршруты коммерческих перевозчиков выходят современные автобусы, а их водители регулярно повышают свою квалификацию и отрабатывают навыки вождения. Кроме того, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать дорожную инфраструктуру. Например, ввод выделенных полос также снижает аварийность на данных участках до 25%. По итогам 10 месяцев этого года число ДТП с участием транспорта коммерческих перевозчиков стало на 17% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В материале отмечается, что в 2016 году в Москве частные перевозчики были переведены на работу по госконтрактам. Так пассажиры могут пользоваться единым тарифным меню, всеми льготами и получать услуги в соответствии с высоким стандартом качества транспорта столицы.