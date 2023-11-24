24 ноября, 06:49
Военная операция на Украине

Российский снайпер заявил, что тактика снайперов ВСУ не развивается

Боец с позывным День отметил, что их "натовский" опыт уже изучен

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Пехотные снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановились в развитии своей тактики. С начала СВО они никак ее не улучшили, рассказал ТАСС снайпер, воюющий с 2014 года, с позывным День.

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"Я не заметил, что противник как-то улучшает свои навыки. Как в начале СВО они использовали дроны, снайперские пары, отвлекающие маневры, все то же самое остается и сейчас. Они остановились в своем развитии. Стандарты НАТО проявились в самом начале СВО, когда мы в Мариуполе с ними столкнулись. Сейчас та стадия, когда они считают, что они уже все умеют и это, можно сказать, начало процесса деградации", - рассказал День. 

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