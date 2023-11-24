WSJ: большинство жителей США не верят в "американскую мечту"

По данным газеты, американцы испытывают "чувство экономической уязвимости"

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Только 36% жителей США согласны с тем, что концепция "американской мечты" - идеи, что любой человек может добиться успеха за счет усердной работы, а не своего происхождения, - все еще остается актуальной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal совместно с Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC.

По информации издания, количество респондентов, которые считают, что "американская мечта" все еще актуальна для общества США, существенно сократилось: в 2012 году оно доходило до 53%, а в 2016-м - до 48%. При этом 18% опрошенных заявили, что на самом деле "американская мечта" никогда не осуществлялась". Газета называет несколько причин разочарования американцев этой идеей. В частности, издание считает, что жители США испытывают "чувство экономической уязвимости", а также "неуверенности в том, что они могут повысить свой уровень жизни". В рамках этого же опроса около половины респондентов указали, что "жизнь в Америке стала хуже, чем была 50 лет назад". Кроме того, примерно 50% опрошенных считают, что экономическая и политическая системы страны "действуют против их интересов".

Как отмечает газета, веру в "американскую мечту" в основном утратили представители молодого поколения страны: лишь 28% опрошенных в возрасте младше 50 лет считают, что смогут построить карьеру с помощью упорной работы. Среди респондентов в возрасте старше 65 лет такого мнения придерживаются 48% опрошенных. The Wall Street Journal также напоминает со ссылкой на более ранний опрос телеканала NBC News, что лишь 19% жителей США уверены, что качество жизни их детей повысится: этот показатель стал рекордно низким с 1990 года.

Всего в опросе The Wall Street Journal и NORC поучаствовали 1 163 человека. Он проводился с 19 по 24 октября, погрешность составила около 4%.