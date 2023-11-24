Свыше 50% опрошенных россиян считают ИИ помощником в борьбе с изменениями климата

Согласно исследованию Сбера и Rambler&Co, 52% респондентов называют ИИ эффективным инструментом для решения задач устойчивого развития

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 51% россиян считают, что искусственный интеллект (ИИ) поможет людям в борьбе с изменениями климата. Технологии могут применяться для прогнозирования экстремальных природных событий и оценки сопутствующих рисков, такие данные представлены в исследовании Сбера и медиахолдинга Rambler&Co, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Более того, около четверти респондентов (26%) добавили, что ИИ пригодится для мониторинга качества воды и воздуха, развития раздельного сбора и переработки отходов (16%), а также для обнаружения незаконных свалок и мониторинга браконьерства (13%).

Также свыше половины россиян (52%) называют ИИ эффективным инструментом для решения задач устойчивого развития. При этом вместе с аналитическими и генеративными возможностями постоянно расширяются и его перспективы с точки зрения устойчивой повестки, отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

По мнению участников опроса, технологии можно с пользой применять и в социальной сфере. Например, в здравоохранении для более точной постановки диагноза (28%), в цифровизации повседневных сервисов (16%) и для повышения доступности образования, в том числе инклюзивного (6%). При этом 32% уверены, что ИИ ускорит развитие во всех перечисленных направлениях.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 ноября 2023 года. В нем приняли участие 129 тыс. пользователей. 60% опрошенных - мужчины, 40% - женщины.