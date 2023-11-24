24 ноября, 07:06

Родственники Градского поспорят в Мосгорсуде о праве на его наследство

Третья жена композитора Ольга Градская (Фартышева) обжаловала решение об отказе в удовлетворении ее гражданского иска к вдове и детям музыканта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Третья жена композитора Александра Градского Ольга Градская (Фартышева) обжаловала решение об отказе в удовлетворении ее гражданского иска к вдове и детям музыканта о праве на его наследство. Как уточнили ТАСС в Тверском суде Москвы, который принял решение об отказе в исковых требованиях, апелляционные жалобы также подали ее сын и дочь.

"В Тверской районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы от Градской О. С., Градского Д. А. и Градской М. А. Дата судебного заседания, которое будет проходить в Московском городском суде, пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

Фартышева состояла в браке с Градским с 1980 по 2001 год. В прошлом году она подала иск о праве на наследство в районный суд к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям - Марии и Даниилу.

Тверской суд 23 октября отказал в удовлетворении ее гражданского иска. Истец просила включить в наследственную массу денежные средства, которые вдова Градского якобы скрыла от наследников. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. 

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