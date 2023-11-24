На ВДНХ в Москве отреставрировали более 30 объектов культурного наследия

В частности, специалисты привели в порядок 14 фонтанов Центральной аллеи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве с 2014 года, среди них фонтаны "Каменный цветок" и "Золотой колос", а также павильоны "Центральный" и "Космос", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 30 объектов культурного наследия отреставрированы на ВДНХ. <…> Специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что также были отреставрированы такие павильоны, как №1 "Центральный", №5 "Физика", №11 "Металлургия", №30 "Микробиологическая промышленность", №31 "Геология", №34 "Космос", №51 "Мясная промышленность", №59 "Зерно", №66 "Советская культура".

Он подчеркнул, что возрождение крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса началось в 2014 году.