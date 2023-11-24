Маск может посетить Израиль на следующей неделе

По данным The Jerusalem Post, Илон Маск встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Илон Маск посетит Израиль на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, Маск посетит кибуцы на юге Израиля, наиболее пострадавшие в результате атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

Сам Маск эту информацию пока не прокомментировал.

Бизнесмена обвинили в антисемитизме после того, как он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter), который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Маск согласился с этим утверждением. 20 ноября предприниматель назвал обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями".

Как поясняла газета The Washington Post, Маск смягчил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". По данным издания, на этой неделе 164 еврейских лидера обвинили бизнесмена в "распространении антисемитизма" и призвали крупных рекламодателей "прекратить финансирование X" за счет рекламы, рекомендовав компания Apple и Google удалить платформу из своих магазинов приложений.