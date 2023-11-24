24 ноября, 07:08

Маск может посетить Израиль на следующей неделе

По данным The Jerusalem Post, Илон Маск встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Илон Маск посетит Израиль на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, Маск посетит кибуцы на юге Израиля, наиболее пострадавшие в результате атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.

Сам Маск эту информацию пока не прокомментировал.

Бизнесмена обвинили в антисемитизме после того, как он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter), который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Маск согласился с этим утверждением. 20 ноября предприниматель назвал обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями".

Как поясняла газета The Washington Post, Маск смягчил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". По данным издания, на этой неделе 164 еврейских лидера обвинили бизнесмена в "распространении антисемитизма" и призвали крупных рекламодателей "прекратить финансирование X" за счет рекламы, рекомендовав компания Apple и Google удалить платформу из своих магазинов приложений. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, БиньяминМаск, ИлонГерцог, Ицхак
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация