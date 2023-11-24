В России создали решение на основе ИИ, выявляющее новообразования толстой кишки

По данным Минздрава, более эффективная диагностика злокачественных и предраковых болезней может привести к снижению заболеваемости и смертности от рака толстой кишки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Решение на основе искусственного интеллекта, выявляющее новообразования толстой кишки, разработали в России. Оно помогает врачу находить изменения ткани, которые ускользают от человеческого зрения, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России по инициативе и активной поддержке Минздрава России совместно с отечественной IT-компанией ООО "Алнисофт" разработал уникальное решение на основе технологии искусственного интеллекта. Непосредственно во время эндоскопического обследования толстой кишки (колоноскопии) система ArtInCol, использующая машинное зрение, выявляет даже самые незаметные новообразования, что позволяет врачу обратить на них внимание, провести дополнительную диагностику, а при возможности - сразу удалить через колоноскоп. Таким образом, ArtInCol помогает врачу находить изменения на слизистой оболочке кишки, которые ускользают от человеческого зрения и могут быть пропущены при осмотре", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, повышение эффективности диагностики злокачественных и предраковых болезней может позволить снизить заболеваемость и смертность от рака толстой кишки. В России это заболевание - одна из самых распространенных онкоболезней.

В пресс-службе напомнили, что министерство внесло изменения в федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении". В нем предусмотрены субсидии регионам на внедрение медизделий с искусственным интеллектом. Так, в 2023 году каждый субъект РФ должен внедрить не менее одного такого медицинского изделия, в 2024 году - не менее трех. Сейчас регистрацию Росздравнадзора имеют 24 медизделия с ИИ. По итогам 10 месяцев 2023 года искусственный интеллект используют и внедряют 80 регионов.