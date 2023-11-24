24 ноября, 07:46

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 24 ноября

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Оно составляет 713,55 мм рт. ст

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Атмосферное давление, рекордно низкое для 24 ноября за всю историю метеонаблюдений, зафиксировано в Москве, его зарегистрировали на 19-м этаже башки "Федерация" в Москве-сити. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"Это барическое дно. Башня "Федерация", 19 этаж. Атмосферное давление рухнуло ниже плинтуса. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию", - говорится в сообщении.

Метеоролог указал, что атмосферное давление сейчас составляет 713,55 мм рт. ст.

В Москве история метеонаблюдений ведется с 1879 года. Нормой для столицы является показатель 748 мм рт. ст. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
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