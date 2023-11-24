24 ноября, 07:55

Премьер Японии переехал в гостиницу по соображениям безопасности

Решение Фумио Кисиды связано с обнаружением неисправности некоего оборудования в его токийской резиденции

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вынужден временно переехать в гостиницу в связи с обнаружением неисправности некоего оборудования в своей токийской резиденции. Об этом сообщил телеканал NHK.

"По соображениям безопасности мы не можем озвучить подробности об этой неисправности", - приводит телеканал слова представителя правительства. Ожидается, что премьер будет проживать в гостинице до завершения ремонтных работ в резиденции.

Кисида поселился в резиденции в 2021 году, став первым за 10 лет японским премьером, выбравшим это место жительства. Про здание резиденции ходит немало слухов, часть которых связана с привидениями. У японских политиков бытует примета, что переезд в официальную резиденцию может привести к скорой отставке. Исторически сложилось, что большинство из тех, кто жил в этом здании, возглавляли правительство относительно недолго - порядка двух лет. 

Теги:
ЯпонияКисида, Фумио
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