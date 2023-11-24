24 ноября, 07:59

В Москве пройдет фестиваль школьных театров "Живая сцена"

Результаты фестиваля в направлениях "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена" станут известны в мае

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Творческие коллективы образовательных организаций, входящие в Содружество школьных театров столицы, смогут принять участие в Московском фестивале школьных театров "Живая сцена". Участие в мероприятии пройдет по двум направлениям - для дебютантов и опытных участников, сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Столичных учащихся приглашают на Московский фестиваль школьных театров "Живая сцена". Принять в нем участие могут творческие коллективы образовательных организаций, входящие в Содружество школьных театров столицы. Они могут выбрать одно из двух направлений фестиваля. "Благосклонная Талия" подойдет для студий, которые открылись недавно или пока не готовы показывать свои постановки широкому кругу зрителей и жюри. Конкурсанты должны представить видеовизитку, приглашение на собственный спектакль, его афишу, программку и фотографии с показа", - говорится в сообщении.

Также коллективам необходимо продемонстрировать результаты ведения страниц в социальных сетях и выступлений на различных площадках. Жюри оценит подготовленные участниками материалы о других театральных студиях, входящих в содружество: эссе, фото- и видеорепортажи, интервью с актерами и зрителями. Конкурсные материалы необходимо разместить на портале Содружества школьных театров до 30 апреля.

"Второе направление фестиваля - "Школьная Мельпомена" - для опытных творческих коллективов, которые могут представить постановки в номинации "Драматический спектакль" или "Музыкальный спектакль". Участники, получившие высокую оценку, пройдут в финал, где с 8 по 28 апреля покажут спектакли на профессиональной сцене жюри и жителям столицы", - добавили в департаменте.

Поясняется, что результаты фестиваля в направлениях "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена" станут известны на официальной церемонии награждения в мае. Победители I, II и III степеней получат грант на развитие школьного театра.

В пресс-службе рассказали, что Содружество школьных театров столицы было создано в рамках федерального проекта "Школьные театры". В настоящее время в него входят 690 детских и молодежных театров, включающих свыше 20 тыс. учащихся и более 1 тыс. педагогов. Партнерами проекта являются Московская театральная школа Олега Табакова, Музей Московского художественного академического театра, Театр кукол имени С. В. Образцова, Театральный институт имени Бориса Щукина, Российский институт театрального искусства - ГИТИС и другие организации. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация