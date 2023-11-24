В Москве пройдет фестиваль школьных театров "Живая сцена"

Результаты фестиваля в направлениях "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена" станут известны в мае

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Творческие коллективы образовательных организаций, входящие в Содружество школьных театров столицы, смогут принять участие в Московском фестивале школьных театров "Живая сцена". Участие в мероприятии пройдет по двум направлениям - для дебютантов и опытных участников, сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Столичных учащихся приглашают на Московский фестиваль школьных театров "Живая сцена". Принять в нем участие могут творческие коллективы образовательных организаций, входящие в Содружество школьных театров столицы. Они могут выбрать одно из двух направлений фестиваля. "Благосклонная Талия" подойдет для студий, которые открылись недавно или пока не готовы показывать свои постановки широкому кругу зрителей и жюри. Конкурсанты должны представить видеовизитку, приглашение на собственный спектакль, его афишу, программку и фотографии с показа", - говорится в сообщении.

Также коллективам необходимо продемонстрировать результаты ведения страниц в социальных сетях и выступлений на различных площадках. Жюри оценит подготовленные участниками материалы о других театральных студиях, входящих в содружество: эссе, фото- и видеорепортажи, интервью с актерами и зрителями. Конкурсные материалы необходимо разместить на портале Содружества школьных театров до 30 апреля.

"Второе направление фестиваля - "Школьная Мельпомена" - для опытных творческих коллективов, которые могут представить постановки в номинации "Драматический спектакль" или "Музыкальный спектакль". Участники, получившие высокую оценку, пройдут в финал, где с 8 по 28 апреля покажут спектакли на профессиональной сцене жюри и жителям столицы", - добавили в департаменте.

Поясняется, что результаты фестиваля в направлениях "Благосклонная Талия" и "Школьная Мельпомена" станут известны на официальной церемонии награждения в мае. Победители I, II и III степеней получат грант на развитие школьного театра.

В пресс-службе рассказали, что Содружество школьных театров столицы было создано в рамках федерального проекта "Школьные театры". В настоящее время в него входят 690 детских и молодежных театров, включающих свыше 20 тыс. учащихся и более 1 тыс. педагогов. Партнерами проекта являются Московская театральная школа Олега Табакова, Музей Московского художественного академического театра, Театр кукол имени С. В. Образцова, Театральный институт имени Бориса Щукина, Российский институт театрального искусства - ГИТИС и другие организации.