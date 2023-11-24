В Госдуме предложили Минтруду уравнять понятия "брак" и "семейный союз"

Депутат от фракции "Новые люди" Антон Ткачев отметил, что некоторые граждане негативно воспринимают понятие "брак", поскольку в современном русском языке это слово также используется в значении "несоответствие стандартам, дефект"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением внести изменения в Семейный кодекс и уравнять понятия "брак" и "семейный союз". Копия обращения депутата есть в распоряжении ТАСС.

"Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов "брак" и "семейный союз". Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины", - отмечается в документе. В случае поддержки инициативы депутат просит Котякова поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать.

Как указывает Ткачев, Семейный кодекс сегодня устанавливает, что добровольный союз мужчины и женщины может быть юридически оформлен только с помощью регистрации брака. "Однако ряд граждан негативно воспринимают понятие "брак", поскольку в современном русском языке слово "брак" также используется в значении "несоответствие стандартам, дефект", - подчеркивает депутат. Так, отмечает он, по мнению некоторых граждан, словосочетание "семейный союз" "лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины и имеет однозначную положительную коннотацию".

По мнению Ткачева, законодательное приравнивание понятий "брака" и "семейного союза" станет "значимым символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей". Кроме того, отмечает депутат, при законодательном приравнивании понятий "брак" и "семейный союз" в Семейном кодексе РФ не будет необходимости менять другие законодательные акты. "Поскольку для нотариусов, судов, органов власти "свидетельства о заключении брака" и "свидетельства о заключении семейного союза" будут иметь одинаковую юридическую силу", - указывается в документе.