Губернатору Забайкалья вручили медаль "Участнику специальной военной операции"

ЧИТА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатору Забайкальского края Александру Осипову вручили медаль "Участнику специальной военной операции", сообщили в пресс-службе правительства региона.
"За отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, губернатора Забайкальского края Александра Осипова наградили медалью "Участнику специальной военной операции". Соответствующий приказ подписал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу", - говорится в сообщении.
Награду Осипову вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он отметил, что губернатор во всех вопросах помогает военным и сам выезжает в зону СВО.