24 ноября, 08:17 Военная операция на Украине Губернатору Забайкалья вручили медаль "Участнику специальной военной операции"

Как отметил врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, Александр Осипов во всех вопросах помогает военным и лично выезжает в зону СВО