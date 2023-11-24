24 ноября, 08:17
Военная операция на Украине

Губернатору Забайкалья вручили медаль "Участнику специальной военной операции"

Как отметил врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, Александр Осипов во всех вопросах помогает военным и лично выезжает в зону СВО

ЧИТА, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатору Забайкальского края Александру Осипову вручили медаль "Участнику специальной военной операции", сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"За отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, губернатора Забайкальского края Александра Осипова наградили медалью "Участнику специальной военной операции". Соответствующий приказ подписал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу", - говорится в сообщении.

Награду Осипову вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Он отметил, что губернатор во всех вопросах помогает военным и сам выезжает в зону СВО. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичВоенная операция на Украине
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