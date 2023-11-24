24 ноября, 08:29

Школьники и студенты исследовали около 300 исторических документов в Главархиве Москвы

Тезисы из исследований участников проекта будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса "уникальных"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый поток проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", в рамках которого ученики старших классов и студенты колледжей исследовали личные документы известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета, завершился в Москве. В рамках проекта учащиеся исследовали около 300 документов о выдающихся деятелях медицины, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы запустили уникальный проект, в рамках которого ученики старших классов и студенты колледжей исследуют личные документы известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета. В течение нескольких занятий будущие специалисты знакомятся с методикой работы с архивными материалами, учатся выявлять и изучать документы, узнают, как им присваивают статус "уникальный", готовят биографические справки о выдающихся соотечественниках. В первом потоке 15 учащихся исследовали порядка 300 документов о выдающихся деятелях медицины. Теперь тезисы из этих исследований ребят будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса "уникальных" ", - сообщила Ракова.

Она рассказала, что в результате проекта были отобраны к рассмотрению экспертной комиссии Главархива Москвы документы о трех врачах: хирурге Николае Склифосовском, физиологе Иване Сеченове и основателе русской школы анестезии Николае Пирогове. Так, в деле Склифосовского сохранился формулярный список о службе его отца и аттестат об окончании Одесской II гимназии, в деле Пирогова - информация об окончании им Пансиона Кряжева в Москве. По итогам экспертных заключений данные документы будут внесены в Реестр уникальных документов Москвы.

По ее словам, следующие участники проекта изучат документы выдающихся студентов Московского Императорского университета, внесших значимый вклад в развитие отечественного театра и кино - основателя Московского Художественного театра Владимира Немировича-Данченко, писателя и драматурга Антона Чехова, создателя и руководителя Третьей студии МХТ Евгения Вахтангова, одного из самых популярных драматургов своего времени Александра Сухово-Кобылина, кинорежиссера Всеволода Пудовкина, оперного певца Леонида Собинова и многих других.

Она пояснила, что проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" был запущен в сентябре этого года Главархивом столицы и Московским центром воспитательных практик департамента образования и науки города Москвы. Его итогом станут проекты учащихся и биографические видеоролики о выдающихся соотечественниках. 

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