В Петербурге высота снежного покрова достигла 9 см

Дорожные предприятия города перевели на усиленный режим работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Снежный покров в Санкт-Петербурге вырос до 9 см после снегопада, который прошел в городе в ночь на 23 ноября и продолжался на протяжении дня. Об этом ТАСС сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"9 см снежный покров сейчас на метеоплощадке, а вчера был после ночи - 3 см. То есть 6 см прибавилось - это по нашей центральной метеостанции", - сказал Колесов. Наибольшее количество осадков зафиксировали в северных районах города.

Дорожные предприятия перевели на усиленный режим работы, для уборки улиц задействовали более 700 единиц техники и 900 специалистов ручного труда. Сообщалось, что на фоне метели задержался вылет 12 рейсов из Пулково, также на несколько часов отложили прибытие нескольких рейсов из других городов. Кроме того, девять рейсов перенаправили в другие аэропорты, при этом Пулково продолжал работать штатно. По данным онлайн-табло, 24 ноября задержек по вылету и прилету не ожидается.

В ближайшие дни в Петербурге ожидается холодная погода. 25 ноября днем будет до -7 градусов, ночью - до -9. Еще холоднее будет 26 ноября: днем ожидается до -10 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -15. На дорогах гололедица. "В понедельник ждем выход нового циклона - южного. Там, может быть, еще и больше будет снега", - предупредил синоптик.