В Москве открылся консультационный центр по имущественно-земельным вопросам

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, основным направлением контрольно-надзорной деятельности является переход к активной профилактической работе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Современный информационно-консультационный центр по имущественно-земельным вопросам "ГИНэтика порядка" открылся в Москве. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Консультационный центр, который мы с вами сегодня открываем - это работа, которая направлена на то, чтобы помочь правообладателям земельных участков не допускать нарушений. Мы каждому стараемся помочь, подсказать и объяснить, как правильно оформить все бумаги и пройти все процедуры. Чтобы тот объект, который планируется к созданию, был законным и построен за максимально короткий срок", - сказал Ефимов.

По его словам, в городе существует информационная система, в рамках которой Госинспекция по недвижимости Москвы имеет доступ к базам данных департамента городского имущества и строительного комплекса, где есть информация о том, что может быть размещено на объекте. То есть специалисты видят, есть ли разрешение на строительство и проведение различных работ.

"Что касается привлечения к административной ответственности, на что наложен в текущий момент запрет, мы этим и не занимаемся. <...> Но вместе с тем есть договорные отношения в рамках договора аренды земельного участка. И в случае, если нарушитель злостный, то это позволяет нам применить уже договорные меры ответственности, что не является запретом в соответствии действующему законодательству", - подчеркнул Ефимов.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, на сегодняшний день основным направлением контрольно-надзорной деятельности является переход к активной профилактической работе. С 2019 года ведомство организовало консультационный центр, но раньше это было в дистанционном формате.

"Сегодня мы делаем важный шаг в развитии данного направления - открываем возможность очного присутствия и обсуждения вопросов имущественно-земельных отношений. Мы даем хороший старт для того, чтобы минимум в 1,5 раза в следующем году увеличить все показатели, связанные с профилактической работой", - отметил Бобров.