24 ноября, 08:39
Пандемия COVID-19

В Югре еще в одном муниципалитете школы ушли на дистант из-за роста заболевших ОРВИ

Образовательные учреждения закрыли на карантин с 25 ноября по 3 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа впервые с 2022 года перевели школы в городе Советский и поселке Пионерский на дистанционное обучение из-за ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Школы Советского и Пионерского Советского района Югры закрываются на карантин с 25 ноября по 3 декабря включительно. Данное решение было принято в связи со стойкой тенденцией к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, которая фиксируется на протяжении последних трех недель. Среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Советском политехническом колледже лекционные занятия будут проводиться дистанционно, а практические - очно с учетом разведения потоков обучающихся и соблюдением противоэпидемических мер. Также на дистанте будут находиться учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий в закрытых помещениях.

23 ноября в Югорске из-за ситуации с ОРВИ и гриппом перевели все школы, организации дополнительного образования, кружки, секции на дистант, запретили проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей, приостановили предоставление населению услуг культуры и спорта в закрытых помещениях с 25 ноября по 3 декабря включительно. Также перенесли форум женских объединений муниципалитета, который должен был пройти 1 декабря.

Ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с конца 2022 года достигло более 1,8 тыс. за неделю, что практически в два раза больше, чем двумя неделями ранее. Заболеваемость COVID-19 регистрировали во всех муниципальных образованиях. Также ранее из-за роста количества больных COVID-19 в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 277,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 622 человека, в том числе трое - за прошедшие две недели. Выздоровели более 271,7 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных.

  

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация