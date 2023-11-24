В Югре еще в одном муниципалитете школы ушли на дистант из-за роста заболевших ОРВИ

Образовательные учреждения закрыли на карантин с 25 ноября по 3 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа впервые с 2022 года перевели школы в городе Советский и поселке Пионерский на дистанционное обучение из-за ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Школы Советского и Пионерского Советского района Югры закрываются на карантин с 25 ноября по 3 декабря включительно. Данное решение было принято в связи со стойкой тенденцией к росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, которая фиксируется на протяжении последних трех недель. Среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Советском политехническом колледже лекционные занятия будут проводиться дистанционно, а практические - очно с учетом разведения потоков обучающихся и соблюдением противоэпидемических мер. Также на дистанте будут находиться учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий в закрытых помещениях.

23 ноября в Югорске из-за ситуации с ОРВИ и гриппом перевели все школы, организации дополнительного образования, кружки, секции на дистант, запретили проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей, приостановили предоставление населению услуг культуры и спорта в закрытых помещениях с 25 ноября по 3 декабря включительно. Также перенесли форум женских объединений муниципалитета, который должен был пройти 1 декабря.

Ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с конца 2022 года достигло более 1,8 тыс. за неделю, что практически в два раза больше, чем двумя неделями ранее. Заболеваемость COVID-19 регистрировали во всех муниципальных образованиях. Также ранее из-за роста количества больных COVID-19 в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 277,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 622 человека, в том числе трое - за прошедшие две недели. Выздоровели более 271,7 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных.